Повдигат обвинение на убиеца на детето в Ковачевци
7-годишно момиче беше открито удушено в съседска къща
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7-годишно момиче беше открито удушено в съседска къща
В селото твърдят, че Мирослав имал психични проблеми
Това информира на брифинг Наталия Николова, административен ръководител на Софийска окръжна прокуратура
16-годишният младеж бил роднина на жертвата
7-годишно момиченце изнасилено и убито
На трето място в Пернишко е „Има такъв народ“ на Слави Трифонов
Целенасочено се действаше да бъде изтрита паметта за живота и делото на Димитров, счита лидерът на БСП-София
Потърпевши от липсата на транспорт са и пернишките села Лесковец и Планиница
Националният детски екологичен комплекс в село Ковачевци е бил оглеждан за обособяване в него на място за задържане на бежанци от затворен тип. За тов...
Документален филм реабилитира Ковачевци за отношението им към бежанците. Лентата е на Фотофабрика и е част от общия проект „Непознатият друг". Авторит...
Модерен спортен комплекс се прави в село Ковачевци, област Перник. Инвестицията е за над 4 милиона лева. С парите от Програмата за развитие на селски...
Нелегалните имигранти от бежанския център в Ковачевци са изведени от селото. Националния детски екологичен комплекс (НДЕК), където бяха настанени, са...
Лагерът за временно настаняване на нелегални имигранти в националния детски екологичен комплекс в село Ковачевци ще бъде закрит. Намерението било на Д...
Нас изкарахте маймуни, а в лагера стават далавери, твърдят местните Децата бежанци, чийто първи учебен ден извади жителите на Калище на протест, вече...
Перник. В Регионалния инспекторат по образование в Перник няма нито един документ за това, че децата от бежанския лагер в Ковачевци са минали курсовет...
Хлапе от Афганистан стана школски талисман Ковачевци настръхна срещу деца на имигранти в местното школо. 12 хлапета от бежанския лагер трябва да бъда...
Перник. Съветниците в Ковачевци приеха декларация, в която настояват Националният детски екологичен комплекс в Ковачевци да бъде освободен от настанен...
Перник. Бежанци, настанени в лагера в село Ковачевци, посягали на реколтата по градините на местните жители. Хората се оплакват, че не могат да откъсн...
Перник. Трус д магнитуд 2,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България. Това съобщиха от Европейския сеизмологичен център, цитиран...
Имигранти от Центъра за временно настаняване в Ковачевци се вдигнаха на бунт. Около 60 човека обсадиха сградата на местното кметство с искане за по-бъ...