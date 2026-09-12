Всичко за Ковачевци

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Лек трус в Пернишко

Лек трус в Пернишко

Перник. Трус д магнитуд 2,2 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България. Това съобщиха от Европейския сеизмологичен център, цитиран...

28 април | 9:05
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Бежанци на бунт в Ковачевци

Бежанци на бунт в Ковачевци

Имигранти от Центъра за временно настаняване в Ковачевци се вдигнаха на бунт. Около 60 човека обсадиха сградата на местното кметство с искане за по-бъ...

23 януари | 20:26
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