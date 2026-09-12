Военна ротация! Американски бойци кръстосват страната
Военна техника на италианския контингент на НАТО по магистралите ни
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Военна техника на италианския контингент на НАТО по магистралите ни
Мъжът е открит с мъртъв с огнестрелна рана
Учатвал е в операцията на Европейския съюз "Алтеа
Очаква се и координирано решение на НАТО по операцията
На тържествената церемония в база KAF в Кандахар командирите на 38-и и 39-и контингенти подписаха акта за сдаване и приемане на длъжността национален...
Контингентът е в състав до 160 военнослужещи
Военният министър напомни, че за година и половина заплатите на военнослужещите са повишени два пъти, с около 20 на сто...
Министърът на обраната Красимир Каракачанов присъства в Благоевград на тържествен ритуал по изпращане на 37-ия контингент на Българската армия на миси...
България няма да изтегля контингента си от 110 души от Афганистан. Това стана ясно днес от думите на военния министър Николай Ненчев. Преди броени дн...
София. На днешната дата се навършват 11 години от атентата срещу българския контингент в иракския Кербала. При него камион-бомба нахлу в базата ни и с...
Стара Загора. Последният голям военен контингент от Българската армия в състава на международните сили за поддържане на реда и сигурността в Афганиста...
Стара Загора. Не изключвам на заседанието на националния съвет на БСП да бъдат поставени въпросите за оставки и извънреден конгрес, но аз ще съобразя...
Кабул. Австралийският премиер Тони Абът съобщи, че австралийските войници в Афганистан ще бъдат изтеглени и обяви „краят на най-дългата ни война". Аб...
София. 418 военнослужещи от контингента ни в Афганистан се завърнаха след 6- месечна мисия, съобщи Министерството на отбраната. 24-ма от военнослужещи...