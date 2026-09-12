Всичко за Константин Баждеков

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Последни новини Спорт
Баждеков спаси Стойнето

Баждеков спаси Стойнето

Финансовият директор на "Левски" Константин Баждеков спаси от линч бизнесмена Стойне Манолов, известен цесекар и приятел на Стойчо Младенов. След втор...

21 април | 18:35
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"Левски": Гузен негонен бяга

"Левски": Гузен негонен бяга

Не искам да влизам в празни полемики, ситуацията е: гузен негонен бяга. Това отсече изпълнителният директор на "Левски" Константин Баждеков по повод в...

13 април | 18:00
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