Кой е новият изпълнителен директор на "Левски"
Назначаването на Константин Баждеков идва след единодушно решение на Управителния съвет
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Назначаването на Константин Баждеков идва след единодушно решение на Управителния съвет
"Левски" хвърли сянката на съмнение върху осъществяване на проекта Висша лига. Това стана ясно след срещата, която се проведе днес между представители...
Радвам се, че толкова много хора се сетиха за мен вчера, това е най-хубавият подарък за мен, обяви за "Стандарт" Константин Баждеков. В петък изпълнит...
Финансовият директор в "Левски" Константин Баждеков заяви днес, че се очаква да бъдат направени съкращения на "Георги Аспарухов". Те ще се случат с ог...
"Сините" се чудят на буферна зона от 1000 места За съжаление няма да има билети за всички желаещи за финала в Бургас, заяви днес изпълнителният дирек...
"Сините" продължават кампанията и след 24 май Победата над "Лудогорец" вдигна настроението на феновете на "Левски" и те се активизираха с даренията....
"За нас най-добрият вариант за финала за Купата на България е Националният стадион "Васил Левски". Това каза финансовият директор на "Левски" Констант...
С общи усилия успяхме да подадем документи за лиценза за Европа, обяви изпълнителният директор на "сините" Константин Баждеков. На "Герена" успяха да...
Възрастен привърженик разчувства "сините" с дарение. Пенсионерът извадил 10 лв. и обявил, че повече не може да си позволи. Знаел, че срещу тях няма да...
Грандовете с писма до министъра и БФС за тв правата 100 лв. ще бъде минималната сума за желаещите да се сдобият с акции от "Левски". Сумата е договор...
Финансовият директор на "Левски" Константин Баждеков спаси от линч бизнесмена Стойне Манолов, известен цесекар и приятел на Стойчо Младенов. След втор...
Не искам да влизам в празни полемики, ситуацията е: гузен негонен бяга. Това отсече изпълнителният директор на "Левски" Константин Баждеков по повод в...
София. "На този етап "Левски" няма финансови затруднения", отсече изпълнителният директор на клуб Константин Баждеков. "Извършваме си навреме плащ...
София. "Гоним четирима през зимата", закани се изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров, почервенял от гняв след загубата от "Левски". "Не...
София. "Левски" прати платежни и копия от договори до Лицензионната комисия на БФС, за да се защити от жалбата на "Ботев" (Вр). Край връх Вола натопих...
Изписват Константин Баждеков след нов тест
София. Финансовият директор на "Левски" Константин Баждеков е откаран в болница със съмнения за инфаркт. На Баждеков му прилоша пред стадион „Георги А...