Тежък инцидент с бивш министър. Зловеща причина /СНИМКА/
Сергей Игнатов избухна срещу лошите пътища у нас
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Сергей Игнатов избухна срещу лошите пътища у нас
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Новозиграденото съоражение е на мястото на стара чешма в квартала
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Всеки желаещ ще може да си изплете уникален шал, ползвайки своята енергия за 5 минути.
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