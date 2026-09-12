Всичко за Коледата Безопасна

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Правят БДС за консервите

Правят БДС за консервите

София. БДС за консервите ще е следващата стъпка на правителството за запазване на автентичния вкус на българските продукти. Това съобщи земеделският м...

13 декември | 16:26
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