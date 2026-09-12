Всеки магазин с БГ щанд
Отделят свежите продукти, специален етикет посочва родното производство
Следете всички новини, анализи и коментари за Коледата Безопасна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Отделят свежите продукти, специален етикет посочва родното производство
София. БДС за консервите ще е следващата стъпка на правителството за запазване на автентичния вкус на българските продукти. Това съобщи земеделският м...
Кампанията "Коледата безопасна" ще търси подкрепа за родното производство
Хората от пограничните общини по западната ни граница правят планове за пазар при комшиите. По бакалиите в Крива паланка, Куманово и Цариброд, който о...
В Кърджали избират щастливи пуйки от село вместо замразени от Бразилия
Дори коренът на Мохамед може да се намери тук
Спират на границата суровини, чийто срок на годност изтича скоро
София. Празниците наближават, а хората се готвят за голямото пазаруване. И докато клиентите търсят хубави храни и подаръци на изгодни цени, някои търг...
Министри, производители и браншови съюзи подписаха пакт за защита на потребителите