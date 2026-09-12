Дора Янкова: Готови сме на компромиси
Няма възможност да се прави далавера с властта, твърди Янкова.
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Няма възможност да се прави далавера с властта, твърди Янкова.
София. „Ако ГЕРБ не успеят да реализират този мандат, тогава този мандат ще бъде реализиран от БСП". Това каза кандидатът за премиер от „Коалиция за Б...
Русе. „БСП ще разчита на интелигентните, образовани хора, на хората с позиция, защото критичната маса от тези хора трябва да увлече останалите в решав...
Бургас. Подкрепа за увеличаване на външните инвестиции и подобряване на имиджа на България в Европа ще получи Коалиция за България. Това заяви държавн...
Мая Манолова, водач на листата на "Коалиция за България" в Кюстендил - Г-жо Манолова, вече е факт споразумението между БСП, ДПС, ДСБ, "Атака" и Движе...
Бургас. "Работа, доходи и здраве- това са основните проблеми на област Бургас, чието решаване ще бъде наша кауза", заяви водачът на бургаската листа...
Хасково. Време е ГЕРБ да заемат резервната скамейка, заяви в Димитровград президентът от 2002 г. до 2012 г. Георги Първанов. "Привърженик съм на едно...
Перник. Червените хвърлят спасителен пояс на фирмите. Спираме рекета над дребния и среден бизнес, обяви пред миньорите от пернишкия рудник „Бела вода"...
Смолян. Лидерът на листата на „Коалиция за България" в Област Смолян Дора Янкова посети село Момчиловци. На срещата жителите на родопското село поиск...
Варна. Радвам се, че лидери и на други политически партии говорят напоследък за програмно правителство. Ние разчитаме на създаването на предпоставки и...
Разград. Водачът на листата на Коалиция за България в Разград Татяна Буруджиева и останалите кандидат-депутати на левицата поднесаха цветя на Войниш...
Бургас. Подкрепа за развитие на спорта и базата за обучение на млади надежди беше ангажиментът, който пое водачът на листата на Коалиция за България в...
Сливен. Евродепутатът Евгени Кирилов се включи в честването на 1 май в Сливен. Той дойде в градския парк, където БСП чества празника на труда заедно...
Пловдив. Председателят на БСП Сергей Станишев посети Пловдивският митрополит Дядо Николай. Той го посрещна Станишев с думите: „Благословен от Бога. Ус...
Проф. Светла Бъчварова е водач на листата на "Коалиция за България" за Пловдив област.Тя е била управител на Системата за агропазарна информация, зам....
Русе. „Политиците казват, че не може да има култура и образование без икономика. Да се върнем към старите практики, да отсеем идеологията и да направи...
Разград. Водачът на листата за народен представител от "Коалиция за България" Татяна Буруджиева показа на деца от Разград как се меси вкусен козунак....
Варна. Над 350 рози засадиха навръх Цветница в Морската градина кандидатите за депутати от листата на Коалиция за България, членове на градската орган...
Бургас. Водачът на "Коалиция за България" в Бургас Димчо Михалевски обеща пред рибари да бъдат узаконени рибарските селища край морето.Кандидат-депута...
Смолян. "Време е да спрем да мислим, че евросредствата са заслуга на която и да било политическа партия. Те са за българските граждани". Това заяви И...