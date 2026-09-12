Три кмета грабнаха наградата "Кмет на годината"
Вицепрезидентът отбеляза и усилията, които полагат за културата в страната
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Вицепрезидентът отбеляза и усилията, които полагат за културата в страната
Победителите ще бъдат обявени на официалната церемония
Стара Загора и Живко Тодоров са носители на няколко от престижните отличия през годините
Варна. Кметът на Варна Иван Портних получи наградата „Кмет на годината 2014" от националния конкурс „Най-добър социален партньор – кмет", определена о...
Градоначалникът на Бургас Димитър Николов спечели конкурса на kmeta.bg Умолявам ви да не спирате работа, защото от общите ни усилия зависи да успеем...
Велико Търново. Кметът на община Сухиндол инж. Пламен Чернев спечели второ място в тазгодишните награди „Кмет на годината" на предаването „Национален...
България не е жълтите павета, заяви шефът на портала Боян Томов
Kmeta.bg раздаде отличията в първия по рода си конкурс в България
До 9 октомври продължава гласуването за първия национален конкурс "Кмет на годината" и "Кмет на гражданите", организиран от портала Kmeta bg. По този...