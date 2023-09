Живко Тодоров е Кмет на годината за мандат 2019 – 2023 г.

Живко Тодоров заслужи поредно отличие от конкурса „Кмет на годината" в тазгодишното издание на наградите, организирани от Kmeta.bg. Той взе голямата награда за голяма община и бе отличен за целия си мандат 2019 – 2023 г. по време на 11-тото издание на конкурса.

Стара Загора и Живко Тодоров са носители на няколко от престижните отличия през годините - „Култура и туризъм", „Smart City", през 2022 г. и 2017 г. - „Кмет на гражданите". Тодоров бе отличен и за работата си през мандат 2011 – 2015 г. с „Кмет на годината".

В надпреварата участваха всички 265-има кметове на общини в страната. Изключение тази година беше направено за 4 общини – Разлог, Якоруда, Нова Загора и Никола Козлево. Причината е, че там настоящите кметове не изпълняват функциите си през целия мандат (избрани са по-късно или временно изпълняват длъжността) и затова няма как да бъдат оценявани за четиригодишния период наравно с останалите.

Кметът Живко Тодоров получи и специално отличие от платформата Bulgaria Wants You за демографска политика. Стара Загора бе първата община подкрепила инициативата през 2019 г. и включила се със собствен щанд на кариерните форуми в Европа. Специалният приз е и по повод събитието Work In Stara Zagora, което бе реализирано в подкрепа на бизнеса и търсещите професионална реализация в региона.

Големите награди „Кмет на годината" за мандата след гласуването на хората за малка и средна община отиват съответно при кметовете на Сливница - Васко Стоилков на Родопи - Павел Михайлов. Официалната церемония по награждаването се проведе днес в София. Тя ще бъде излъчена по БНТ 1 и БНТ 4 на 21 септември от 21.00 ч.

