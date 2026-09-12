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Порядъчният германец

Порядъчният германец

Новият румънски президент е спец по физиката, съпругата му преподава английски "Той не е нито истински румънец, нито истински християнин!". Така друг...

20 ноември | 19:35
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