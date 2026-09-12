Съдбовна визита за Шенген! Кой идва у нас?
Румъния ще продължи политическите дискусии за присъединяването
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Румъния ще продължи политическите дискусии за присъединяването
Само чрез съвместни усилия на НАТО и ЕС криза може да бъде преодоляна
Ключов разговор
След края на мандата си Йенс Столтенберг ще поеме поста управител на Централната банка на Норвегия
В поздравителния адрес българският премиер отправя най-искрени поздравления и благопожелания към преизбрания президент на Румъния
Клаус Йоханис е спечелил 39 процента от гласовете, а Виорика Дънчила - 22,5 на сто
Клаус Йоханис благодари на румънците за тяхната избирателна активност и за това, че са дали своя глас на референдума за правосъдието
Президентът Клаус Йоханис поиска от правителството на страната да намери решение
Програмата продължава с работен обяд, посветен на мястото на Европа в света
България, Румъния, Турция и Украйна да създадат общ боен флот в Черно море, който да неутрализира Русия. Това предложение е отправил в сряда румънския...
Перспективите за развитие на двустранното икономическо и търговско сътрудничество, партньорството на България и Румъния в Европейския съюз и НАТО, как...
"Милиони румънци са наши гости в България. Искаме тези цифри да се умножат. Говорихме за свързаност на електрическите и газови мрежи, нови мостове. Об...
Новият президент на Румъния Клаус Йоханис обяви в речта си на церемонията по встъпването му в длъжност, че неговото управление ще се ръководи от "трит...
Новoизбраният президент на Румъния Клаус Йоханис прогнозира във вторник, че достатъчно депутати могат да започнат да напускат управляващата коалиция н...
Новият румънски президент е спец по физиката, съпругата му преподава английски "Той не е нито истински румънец, нито истински християнин!". Така друг...
Новоизбраният президент на Румъния Клаус Йоханис обяви, че ще свали правителството. Следващите парламентарни избори са след 2 години, но държавният гл...
Сигурно още цяла седмица в северната ни съседка ще отзвучава ехото "Клаус, Клаус, Клаус, ти ни спаси от Мики Маус". Много често румънците сравняват Ви...
По данни на ЦИК Клаус Йоханис печели убедително с 55,8% от гласовете
При победа на премиера и хлябът, и ножът ще са в левицата
Кандидатът на Социалдемократическата партия Виктор Понта води с 9% на изборите за президент на Румъния пред своя опонент от Християнлибералния съюз Кл...