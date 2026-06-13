Китайският вирус удари туризма ни
Българи се отказват от резервациите си в Китай
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Българи се отказват от резервациите си в Китай
Мъжът е работил като заварчик на кораб близо до Шанхай
Ще бъдат настанени във Военно-медицинска академия
САЩ обяви извънредно положение
Отмива се с дизенфектанти, хигиената е най-важно
В понеделник трябва да отвори врати първата нова болница за 1000 души, изградена само за 3 дни
Той ще се самоограничи, така както се е случвало и с други епидемии, каза вирусологът проф. д-р Златко Кълвачев
Честванията бяха отменени заради смъртоносния китайски вирус
Двама са заразени, съобщи министърът на здравеопазването
Отне живота на 26 души, Пекин заключи два града
Видео паникьоса света
Мобилизираха всички булдозери в Ухан
СЗО няма да обявява извънредно положение заради новата зараза
Става въпрос за седми коронавирус, който учените тепърва изучават