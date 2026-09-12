Чироза: Сиси гръмна съученичка, докато я целуваше
Шатката духна от затвора и сега Ангелов е основен свидетел срещу "Килърите 3"
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Шатката духна от затвора и сега Ангелов е основен свидетел срещу "Килърите 3"
София. Специализираният наказателен съд отложи делото „Килърите 3" за 29 октомври, съобщи „Фокус". Съдът е назначил съдебно-медицинска експертиза за з...
Перник. Една от предполагаемите жертви на пернишките килъри- автомонтьора Венелин Йосифов проговори, разкривайки че е бил пребит и отвлечен от Милчо Б...
Ухажват светила от София, Марин Марковски засега не е приел
Трима от "Килърите 3" осигурили пътя за бягство след убийството
София. Възможно е пернишката банда за мокри поръчки - Килърите 3, да е приемала заявки за разстрели от чужбина. Това е една от версиите, по които се р...
Със същата пушка "Аншуц" бил убит и Кьоравия
Психото и жената на Хайо станаха основни козове на прокуратурата
Днес се гледа делото срещу Килърите 3
Главният взел на прицел Кьоравия, пернишкият бандит минал към СИК
Затворници разкрили убийствата на "Килърите-3"