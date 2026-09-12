Съдът не касира избора на съветници в Петрич
Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК – Петрич за избор на общински съветници и отказа да касира вота в южния град за местен пар...
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Административен съд – Благоевград потвърди решението на ОИК – Петрич за избор на общински съветници и отказа да касира вота в южния град за местен пар...
Лидерът на РЗС Яне Янев поиска отвод на съдия Иван Шекерлийски от Административен съд – Благоевград по делото за касиране на изборите за кмет в община...
Административният съд в Благоевград отказа да касира изборите за кмет на община Банско. Те бяха спечелени на първи тур от досегашния градоначалник Гео...
Аминистративен съд – Благоевград обяви за недействителен избора на кмет на петричкото село Долна Крушица на Борис Тупаров. Жалбата бе подадена от канд...
Изборите за кмет на лознишкото село Каменар са недействителни. Това постанови административният съд в Разград, който реши че на 25.Х. вотът там е бил...
Административният съд в Перник даде ход на делото за касиране на избора на общински съветници. Делото е по жалби на БСП, БДЦ и Явор Асенов - кандидат...
БСП ще поиска отмяна на решението на Общинската избирателна комисия в Джебел за резултатите от местния вот, съобщават от партийната централа. Изчезнал...
Няма да броят ръчно бюлетините от вота в Банско Това ще стане само при установени сбъркани протоколи Ръчно преброяване на бюлетините и съдебно-графо...
БСП в Перник иска касиране на избора на общински съветници в областния център. От местната партийна централа посочиха драстични различия в сканирани п...
Леви и десни кандидат-кметове искат касиране на изборите във Варна заради манипулация на вота. Кандидатът на Реформаторския блок Чавдар Трифонов, кан...
Пет жалби за касиране на вота в Пиринския край са внесени официално в Административен съд – Благоевград до 16,00 часа в понеделник. Най-сериозна е ата...
Благоевград. Ръчно преброяване на бюлетините от кметския вот в благоевградското село Изгрев започна в Административен съд – Благоевград. В сряда се п...
Благоевград. ГЕРБ поиска касиране на изборите за кмет в благоевградското село Изгрев. Кандидатът за кметския пост на партията Валентин Георгиев внесе...
НФСБ и РЗС искат касиране на изборите в София