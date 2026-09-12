Без бетон и големи хотели до плажа на Карадере
Няма да има бетон и големи хотели до плажа на Карадере и в другите защитени зони по Черноморието. Общият устройствен план на Бяла няма да допусне заст...
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Няма да има бетон и големи хотели до плажа на Карадере и в другите защитени зони по Черноморието. Общият устройствен план на Бяла няма да допусне заст...
Ще бъдат предприети всички законосъобразни действия, така че плажът Карадере да не бъде застроен. Това заяви късно във вторник министърът на регионалн...
Плажовете "Иракли", "Корал" и "Карадере" да не бъдат отдавани на концесия. Върху тях няма да се извършва търговска или стопанска дейност. Това предлож...
Варненският административен съд отмени забраната за къмпинги и каравани в живописната крайморска местност Карадере край Бяла. Решението на магистратит...
Върховният административен съд (ВАС) отмени цялата досегашна процедура за изграждането на луксозния комплекс в Карадере като защити екоорганизациите,...
След две отлагания Варненският административен съд даде ход на делото, образувано по протест от Окръжната прокуратура против решението на Общинския съ...
Махат незаконната ограда насред ивицата в Кранево На две емблематични дела срещу застрояването се надяват от гражданската инициатива "Да спасим Карад...
С наближаването на лятото продължават да изскачат мераци на хора и компании да сложат ръка върху дюни. След скандалите в залива Корал и къмпинга в Кит...
Варненският административен съд образува дело срещу решението на Общински съвет-Бяла, с което е одобрен подробният устройствен план (ПУП) за регулация...
Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на част от протестиращите от "Да спасим Карадере", които обжалваха меморандум...
София. Министърът на околната среда Светлана Жекова внесе сигнал във Върховната административна прокуратура с молба за извършване на проверка и за под...
София. В сряда вечерта директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас Антоний Иванов е оттеглил решението си, с което разреши стро...
София. Предвижда се на Карадере да бъде изградено вилно селище, предупредиха еколози, които организират протест за защитената зона тази вечер в столиц...
Връчват я на 1 септември на кабинета, жителите на Бяла чакат богати туристи Любители на дивата природа стягат подписка срещу застрояване на Карадере....
Варна. Правителство допусна грешка, най-малко във времето, като даде сертификат за инвеститор клас А на „Мадара Юръп" за проекта „Карадере". Беше ясн...
Акционерите решават дали да продадат апетитния парцел
Габрово. "Нямам никакви притеснения, дори ще се радвам прокуратурата да разгледа сигнала срещу мен и да се произнесе по-бързо по казуса Карадере, каза...
Варна. Инвеститорът в проекта Карадере ще дойде да се срещне с хората в Бяла и публично да покаже намеренията си. Това съобщи кметът на морския град А...
София. Протести срещу застрояването на Карадере, както и в подкрепа на инвестициите там, ще се проведат на няколко места в страната. В София демонстр...