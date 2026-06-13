Кметът на Монтана блесна на Kamenitza
Последната битка за Националните Финали на Kamenitza Фен Купа 2015 стартира днес в Монтана. Кметът Златко Живков откри турнира и се изяви като плейме...
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Последната битка за Националните Финали на Kamenitza Фен Купа 2015 стартира днес в Монтана. Кметът Златко Живков откри турнира и се изяви като плейме...
Кметът Златко Живков откри турнира и се изяви като плеймейкър в демо мач Последният Регионален полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2015 стартира днес в М...
Последният регионален кръг от полуфиналната фаза на Kamenitza Фен Купа 2015 ще се проведе от петък до неделя в Монтана. Победителят в него ще подпечат...
Единадесетият Регионален полуфинал на Kamenitza Фен Купа 2015 ще се проведе този уикенд (18 и 19 юли), на стадион „Пловдив" в града под тепетата. В не...
Националната обиколка на Kamenitza Фен Купа 2015 продължава. Този уикенд (11 и 12 юли) турнирът ще гостува на стадион „Христо Ботев" (изк. терен) в Га...
Момчетата от „Агро Х" (Шумен) демонстрираха блестяща форма, неимоверен талант и изключителни футболни умения по време на дебютното си участие в полуфи...
Най-добрите 32 тима от Шумен, Разград и Търговище ще премерят сили на стадион „П. Волов" Местни журналисти срещу тима на Общината в демо мач по случа...
Момчетата от „Булмаркет 1" подпечатаха билета си за Националните Финали на Kamenitza Фен Купа 2015, след като се доказаха като най-добрия отбор от при...