Калфин: Парите от ЕС влязоха в политическите битки
Няма възможност да се пише нов план за възстановяване и устойчивост. Най-разумно е да се внесе този, изготвен от ГЕРБ, препоръча Калфин
Следете всички новини, анализи и коментари за Калфин. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма възможност да се пише нов план за възстановяване и устойчивост. Най-разумно е да се внесе този, изготвен от ГЕРБ, препоръча Калфин
За грантовете България трябва да изготви план, който ще одобряват всички страни
Със сигурност частен интерес, смята Ивайло Калфин
Най-тежко е положението за секторите на туризма, културата и транспорт
Две седмици преди президентските избори кандидатите за поста на „Дондуков" 2 Трайчо Трайков – от Реформаторския блок и Ивайло Калфин от АБВ проведоха...
Ръководството на АБВ потвърждава номинациите на председателя на партията и президент на България от 2002 до 2012 г. Георги Първанов и на заместник-пре...
Калфин е най-силният кандидат вляво, но за БСП е предател - Какво предвещава кандидатпрезидентската кампания след излизането на АБВ от властта и на п...
„Първанов безспорно е човек с много опит и авторитет като държавен глава. Нека да видим какво решение би взел. Но най-доброто е да потърсим обща лява...
"Няколко скандала имаше в публичното пространство, включително последния – за учебното съдържание. В интерес на истината това е процедура на публично...
Вицепремиерът очаква промяна на методиката за освидетелстване До седмица Министерството на труда и социалната политика ще представи виждането си за п...
Една от първите задачи на вицепремиера и министър на труда Ивайло Калфин през 2016 г. е да продължи работата по пенсионната реформа, като се занимае с...
Няма смисъл от правителство, което се отбранява и си търси само продължение на мандата. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната полит...
Подготвяме законодателство в областта на социалното предприемачество. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин...
Всъщност с решението си ДСБ принуждават управлението да търси подкрепата от тези, срещу които те се обявяваха. Това заяви пред БНТ вицепремиерът и соц...
България няма да приеме предложенията на Великобритания за реформи в европейския трудов пазар, заяви в петък вицепремиерът и социален министър Ивайло...
Всички министри в МС работят с чувството на екипност. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин пред журналисти...
Бюджет 2016 е бюджет в рамките на възможностите. Социалните разходи са очевиден приоритет за следващата година. Бих искал да има повече възможности за...
Услуги на общините, които се финансират от бюджета като делегирани дейности ще бъдат недофинансирани през следващата година, обяви вицепремиерът и соц...
Натрупването на неползван отпуск не е нормално, смята социалният министър Няма да има оскубани полицаи, повярвайте ми. Това каза в кулоарите на парла...
Финансовия дефицит в голяма част от министерствата говори за лоша бюджетна дисциплина, каза пред БНР вицепремиерът и министър на труда и социалната по...