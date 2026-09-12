Лекар - по кабинетите вирусите те чакат на вратата
Но трябва задължително да се консултирате при нужда
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Но трябва задължително да се консултирате при нужда
Коментар на проблемите на българския избирател
След като пациентът е изкарал заразно заболяване, четката за зъби да отиде на боклука
Целта на COVID кабинетите в поликлиниките е да се намали натискът върху здравната система
Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев по време на парламентарна образователна комисия
Не е ясно колко ще струват услугите в индивидуалните практики и кой ще плаща за тях
Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи в размер на 5 млн. лв, съобщиха от правителствената пресслужба...
Учениците от Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" ще се обучават в модерни кабинети по химия и биология. Това обяви столичният кмет...
Докато народните представители отпочиват от положения законодателен труд през август, кабинетите им ще бъдат основно ремонтирани и освежени. Това став...
"От голямо значение за България е на преден план да се поставят важните национални задачи и по тях да не се правят повече компромиси. Всеки, който иск...
София. Президентът на РБ Росен Плевнелиев стартира на 31 октомври консултациите с парламентарно представените партии и коалиции в 43-тото Народно събр...
Замазаха с боя следите от яйца и домати по фасадата на парламента Дуплекс или директен телефон, малък или голям килим, широки маси в средата или пове...
Добрич. Сдружение „Ларго" ще лобира за създаването на социални кабинети за доболнична помощ. Идеята е кабинетите да обхванат безработните, които няма...
Варна. До края на годината ще бъдат отворени 28 областни и 16 общински центрове с кабинети за репродуктивни проблеми за детско и майчино здраве, откъд...