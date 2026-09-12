Йорданова с призив към Гешев
Тя е информирана от медиите за резултатите от петорната експертиза на карите от спалнята на бившият премиер
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Тя е информирана от медиите за резултатите от петорната експертиза на карите от спалнята на бившият премиер
Тя изуми със самопризнания
Тя посочи като една от слабостите на правителството това, че не са намерили начин да говорят с опозицията
Няма да се откажем да работим по тази тема, казва правосъдният министър
Считано от 27 юли, ако законът не бъде променен, ще бъдат блокирани всички дела
Йорданова обжалва пред ВАС отказа на ВСС да разгледа в цялост основанията срещу Гешев
Резултата плащат българските граждани, а той е бум на престъпността
ВСС ще гледа и двете предложения за освобождаване от длъжност на главния прокурор
София. Опитите за закриването на НЦИОМ текат отдавна, но те зачестиха през последните няколко години, а през последната година спъват работата й. Това...