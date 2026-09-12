Кандидатът на ВМРО: Изпълнителната власт да е функция на президента
Не приемаме политици да се извиняват, че ги натискат, каза доц. Милен Михов
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Не приемаме политици да се извиняват, че ги натискат, каза доц. Милен Михов
Републиканци за България ще работи за диалог и издигане авторитета на българските институции, каза лидерът на партията
Няма да сме съглашателската институция, която подпира изпълнителната власт и й приглася, каза вицепрезидентът
София. "Сега зa първи път от години имаме изпълнителна власт, която се отчита и пред българското общество и пред българския парламент". Това заяви лид...