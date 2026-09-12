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Германия избира Бундестаг

Германия избира Бундестаг

Берлин. В Германия днес се провеждат изборите за Бундестага. Почти 62 милиона германци ще участват във вота. За канцлерския пост претендират настояща...

22 септември | 8:22
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