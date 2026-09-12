Важни избори се провеждат в Германия
Според последните социологически проучвани двете големи партии - консерватори и социалдемократи - ще претърпят сериозни загуби
Следете всички новини, анализи и коментари за Избори Германия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според последните социологически проучвани двете големи партии - консерватори и социалдемократи - ще претърпят сериозни загуби
Християндемократите са с 42% от вота, а партньорите им либерали не влизат в парламента
Берлин. Днес в Германия се провеждат избори за парламент, а според последните проучвания може да се очаква патова ситуация между лагерите на правителс...
Берлин. В Германия днес се провеждат изборите за Бундестага. Почти 62 милиона германци ще участват във вота. За канцлерския пост претендират настояща...