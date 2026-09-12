Кузман Илиев е единственият председател на БЪЛГАРИЯ МОЖЕ
Партията ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори
Следете всички новини, анализи и коментари за Избор На Председател. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Партията ще се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори
ПП-ДБ е частна фабрика на 9 септември, казва докторът по конституционно право и собственик на "Галъп"
Новите депутатите изправени пред трите К
Гласуването в НДК започва по тъмно, прогнозите са за балотаж. Петима водят делегатите до урните Най-рано около 4.00 сутринта в неделя ще станат ясни...
Благодаря ви за номинациите. Приех ги, за да можем заедно да променим БСП. Да превърнем партията в сила, способна да промени България, като наложи лев...
В зала "Св. София" днес бе финалът на конкурсите "Букет" 900 делегати IX-та Национална конференция на ДПС ще изберат утре в НДК председател на партия...