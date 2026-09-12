Всичко за Ивайло Петров

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Областен дарява идалго

Областен дарява идалго

Монтана. Областният управител на Монтана Ивайло Петров ще посрещне своя наследник със статуетка на идалгото Дон Кихот. Той самият я показа на журналис...

05 юни | 12:50
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