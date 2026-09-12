Ива Стоянова напуска Нова
Благодаря за доверието, оставям NOVA като абсолютен лидер на пазара, заяви госпожа Стоянова
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Благодаря за доверието, оставям NOVA като абсолютен лидер на пазара, заяви госпожа Стоянова
Нови на кръгъл час ще предлага новият канал
Шефката на Нова тв даде своята оценка за изминалата година
Казваме имената на хора и фирми, които помагат, защото заслужават, заяви изпълнителният директор на Нова телевизия
Като телевизионен журналист има специализация в CNN. Завършила е „Журналистика“
„Канал 3 също стана жертва на езика на омразата, след като г-н Делян Пеевски обяви намеренията си да придобие медията ни миналата година. Днес неговия...
Мачовете на ЦСКА ще бъдат предавани само в ефира на Канал 3. Това стана ясно от интервю на програмния директор на телевизията Ива Стоянова пред БЛИЦ....
Канал 3 беше сред най-коментираните медии тази седмица. Причината е в рестарта на телевизията, която претърпя сериозен пожар на 9 декември м. г. Как с...
Над 10 часа за изборите по Канал 3 всеки ден, казва Ива Стоянова Ива Стоянова е програмен директор на Канал 3 вече 5 месеца, време, в което телевизия...
Ива Стоянова от два месеца е програмен директор на Канал 3. Новата й позиция съвпадна с евровота и последвалите политически събития, които Канал 3 отн...