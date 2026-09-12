Всичко за Ива Стоянова

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Канал 3 е марка за доверие

Канал 3 е марка за доверие

Канал 3 беше сред най-коментираните медии тази седмица. Причината е в рестарта на телевизията, която претърпя сериозен пожар на 9 декември м. г. Как с...

07 февруари | 7:15
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Рейтингите вървят нагоре

Рейтингите вървят нагоре

Ива Стоянова от два месеца е програмен директор на Канал 3. Новата й позиция съвпадна с евровота и последвалите политически събития, които Канал 3 отн...

14 юни | 5:20
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