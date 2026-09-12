Всичко за Ios

Следете всички новини, анализи и коментари за Ios. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Google пуска iOS Sync

Google пуска iOS Sync

Google обяви ново приложение за синхронизация на онлайн услугите си с iOS. Чрез него ще се постигне "повишена сигурност", необходима за защита на файл...

12 септември | 13:02
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Пускат Xbox Music за Android и iOS

Пускат Xbox Music за Android и iOS

Музикална услуга Xbox Music на Microsoft вече е достъпна и за най-популярните мобилни платформи Android OS и iOS. По този начин компанията се надява...

10 септември | 22:40
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Apple представи iPhone 5C

Apple представи iPhone 5C

Купертино. Apple Inc представи два нови смартфона във вторник включително iPhone 5C, който се предлага в пет цвята и започва на цена от $99 с договор...

10 септември | 20:35
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Учат Siri да говори правилно

Учат Siri да говори правилно

Apple преработва гласовия асистент Siri в операционната система iOS да изговаря правилно имената на потребителите. При отговорите си Siri често нарич...

02 юли | 19:32
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