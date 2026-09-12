Yettel става първият телеком в България с интеграция на Apple Pay и Google Pay в мобилното си приложение
Освен възможност за плащане с дигитални инструменти, най-новата версия на приложението Yettel идва и с редица подобрения
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Освен възможност за плащане с дигитални инструменти, най-новата версия на приложението Yettel идва и с редица подобрения
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Сан Франциско. Microsoft най-накрая показа Office за iPad, което позволява на потребителите да работят с MS Office приложения като Word и Excel на App...
Сан Франциско. Microsoft смята да пусне iOS версия на Office през месец юни, а пилотната версия може бъде достъпна още следващата седмица, съобщи the...
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Apple преработва гласовия асистент Siri в операционната система iOS да изговаря правилно имената на потребителите. При отговорите си Siri често нарич...