Дончев разкри коя професия носи пари като на златен футболист
Компаниите се избират за едни кадри
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Компаниите се избират за едни кадри
Три професии ще носят златни заплати в следващите 3-5 години. Те са най-търсените от бизнеса в момента и за тях има глад за кадри. В момента има...
Недостигът на специалисти във ВЕИ сектора вече се усеща сериозно
Масово при новото строителство има много пропуски и компромиси със сигурността
Тази година се наблюдава засилен интерес от инвеститори в аутомотив сектора
Увеличението на приема за определени специалности с държавна поръчка е заради липката на кадри
Медици без такси при договор с болница
Нови училища по информационни технологии във Варна и в Стара Загора
Проектанти, контрол и строители трябва да бъдат абсолютно независими, категоричен бе пред БНР инж. Иван Каралеев от Камарата на инженерите проектанти....
Проект "Апартаментна жилищна сграда в кв. Лозенец", автор Надя Христова, УАСГ
България има нужда от инженери и специалисти, каза Кристалина Георгиева Трябва да се възроди връзката между бизнеса и образованието, за да имаме спец...
Невронната мрежа на Google вече може да влиза и в ролята на поет. Изкуственият интелект на компанията е изучил 11 хил. книги, за да бъде "вдъхновен" д...
Търсят ръководители на полети, не е важно какво са завършили Фирми предлагат стипендии в техническите специалности, стажът почва от 600 лева Истинск...
Триполи. Освободиха двама от тримата похитени европейски инженери в Либия, предаде АФП. Похитените в събота в гр. Зуар на северозапад в Либия са гражд...
София. БГ студенти от техническите университети имат шанс да карат практики в Япония от септември. Страната на изгряващото слънце заедно с ЕС плащат п...
Течът на кадри към чужбина може да бъде спрян с високи заплати, а не със стипендии