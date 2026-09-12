Всичко за Инженери

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Ренесанс на инженерите

Ренесанс на инженерите

Търсят ръководители на полети, не е важно какво са завършили Фирми предлагат стипендии в техническите специалности, стажът почва от 600 лева Истинск...

15 март | 23:50
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Пари за нищо

Пари за нищо

Течът на кадри към чужбина може да бъде спрян с високи заплати, а не със стипендии

28 ноември | 6:15
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