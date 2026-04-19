Макрон удря тесла на вносните имами
Според Макрон цел на тази мярка е да се сложи край на риска от "сепаратизъм"
Следете всички новини, анализи и коментари за Имами. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според Макрон цел на тази мярка е да се сложи край на риска от "сепаратизъм"
Награди получиха Недялка Попова от ОП-Пазарджик, следовател Даниела Янева от ОСлС към ОП–Пазарджик, и екипът от ДАНС, работили по случая
Главното мюфтийството е превенция срещу навлизането на радикални елементи в страната, каза Джелал Фаик
25 000 наши мюсюлмани радикализирани, българските турци най-имунизирани срещу джихадизма "Турският политически ислям е най-агресивният и недопустим з...
"Имами в България подпомагат трафика на ДАЕШ през страната ни и проповядват джихад", обяви бившият премиер и председател на "Център за анализи и управ...
Председателят на вътрешната комисия в парламента ген. Атанас Атанасов заяви в ефира на Нова телевизия, че "Турция събира информация за настроенията на...
Пловдивският апелативен съд отмени условните присъди на районните мюфтии на Пазарджик и Сърница Саид Мутлу и Абдуллах Салих. От друга страна тази на А...
Майката на Ахмед Муса се кълне, че той не е проповядвал омраза Защитата извади писмо от кралица Елизабет до саудитския крал Арабски шейхове ще свиде...
Популярното пазарджишко дело за радикален ислям се мести в Пловдив. Апелативният съд под тепетата ще разгледа жалба на Ахмед Муса, Саид Мутлу Абдуллах...
„Подай ръка на сирак, спечели благоволението на Аллах". По това мото имамите в страната събират дарения за деца, които са останали без един или без дв...
София. Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи разпореди проверка в следствие на казуса свързан със свещенослужителя-имам в с. Света Петка общ. Велинград, с...
Пазарджик. Кандидати за имами в пазарджишкото село Света Петка почти се сбиха в ефира на bTV, като се наложи намесата на полицай, който да ги разтърве...
София. Главното мюфтийство започва проверки на имами и ходжи в страната. Репортаж на Нова тв за нелегални ислямски пансиони за деца в няколко българск...
„Никога в нашата история духовници от което и да е изповедание какъвто е случая с нашите служители не са изправяни масово пред съд с обвинения свързан...
Пазарджик. Окръжният съд в Пазарджик постанови една ефективна, две условни присъди и 10 административни глоби в решението си за 13-те мюсюлмански духо...
Пазарджик. Днес в пазарджишкия съд се очаква да бъдат произнесени присъдите по делото срещу 13-те имами по обвинения в проповядване на антидемократичн...
Пазарджик. Пазарджишкия окръжен съд гледа делото срещу 13-те имами, обвинени в проповядване на радикален ислям и насаждане на религиозна омраза. Главн...
Трима главни мюфтии гостували на забранената саудитска фондация