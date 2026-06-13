Скандални разкрития за дерибея Илхан Кючук
Той публично подкрепиха турската опозиция и протестиращите срещу Ердоган
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Той публично подкрепиха турската опозиция и протестиращите срещу Ердоган
А от стабилност и надеждна европейска перспектива
Ние ще продължаваме да ги изобличаваме за търговия с влияние
Това коментира евродепутатът от ДПС
Евродепутатът от ДПС беше домакин на онлайн конференция
Трябва да се възстанови доверието в договора за добросъседство,увери евродепутатът
Кючук благодари на лидерите на ДПС - Мустафа Карадайъ, д-р Ахмед Доган и др.
Партията констатира големите очаквания към българския еврокомисар
Работи ли споразумението ЕС - Турция, какви са пробойните в него, какви поуки си извади Брюксел след атентатите и какви антитерористични мерки обсъжда...
Илхан Кючюк, евродепутат ДПС/АЛДЕ - Г-н Кючюк, в Европарламента предстои гласуване на резолюция по широко дебатираното търговско споразумение между...