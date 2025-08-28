Скандални разкрития за дерибея Илхан Кючук Той е един от най-приближените на дерибеяАхмед Доган, в Европейския парламент той е сред ключовите лица на Renew Europe, дълги години е съпредседател на ALDE Party и днес оглавява правната комисия JURI.

Освен това е част от делегацията ЕС–Турция, където се води официалният диалог с Анкара. С тези позиции Кючук поема ангажимента да отстоява линията на своето политическо семейство. Именно там бяха формулирани остри критики срещу режима на Ердоган и публична подкрепа за турската опозиция.

19 март 2025 г. Истанбулският кмет Екрем Имамоглу е арестуван по обвинения в корупция. Властите го елиминират от политическата надпревара, а това предизвиква най-големите протести в Турция за последното десетилетие. Европейските медии като Politico и Euronews го определят като „политически мотивиран удар“ и тест за демокрацията.

24 март 2025 г. Европейската комисия задава въпроси към Анкара за съвместимостта на действията с демократичната традиция на страната. Euronews отразява нарастващите протести и стотиците арести.

29 март 2025 г. Renew Europe излиза с декларация, че „подкрепя турския народ, който защитава демокрацията, свободата на изразяване и свободата на медиите“. Това е недвусмислен сигнал на солидарност с опозицията срещу Ердоган.

31 март – 1 април 2025 г. Европейският парламент провежда дебат с участието на Кая Калас за протестите и ареста на Имамоглу. В официалните документи случаят е формулиран като криза на върховенството на закона и системно преследване на опозицията.

14 април 2025 г. Ройтерс цитира Съвета на Европа, който изразява сериозна тревога за правата на човека след вкарването в затвора на Имамоглу. Данните сочат близо две хиляди задържани по време на протестите.

7 май 2025 г. Европейският парламент гласува критична резолюция за Турция. В документа е записано, че преговорите за присъединяване не могат да бъдат подновени в настоящите условия и че Анкара е длъжна да изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека, включително тези по делата на Осман Кавала и Селахатин Демирташ.

27 юни 2025 г. Renew Europe, ALDE и Европейската демократическа партия приемат общата декларация Freedom on the Offensive. В нея е записано, че либералите в Европа ще отстояват активна защита на демокрацията и върховенството на закона.

Как това засяга Илхан Кючук

Кючук е човекът на Доган в Европарламента. Като ръководна фигура в Renew Europe и до скоро съпредседател на ALDE, той носи политическа отговорност за всички линии и инициативи на тези формации. Renew Europe и ALDE през 2025 г. публично подкрепиха турската опозиция и протестиращите срещу Ердоган. Самото членство и лидерството на Кючук в тези организации го поставят на страната на европейските декларации срещу режима на турския президент.

Фактите по дати:

19 март 2025 г., Politico Europe – Арестът на Имамоглу е „политически мотивиран удар“.

24 март 2025 г., Euronews – Протестите набират сила, Комисията задава въпроси към Анкара.

29 март 2025 г., Renew Europe – Публична подкрепа за турския народ и демокрацията.

31 март – 1 април 2025 г., Европейски парламент – Дебат за кризата в Турция.

14 април 2025 г., Reuters – Съветът на Европа алармира за човешките права.

7 май 2025 г., Европейски парламент – Резолюция срещу Турция, условия за правов ред.

27 юни 2025 г., Renew Europe и ALDE – Декларацията Freedom on the Offensive.

Изводът е ясен. Илхан Кючук не подписва лично всяка декларация срещу Ердоган, но като човекът на Доган в Европейския парламент той е част от политическото семейство, което открито подкрепи турската опозиция и осъди репресиите на турския президент.

