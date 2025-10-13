ИТН официално оттегли скандалния законопроект

"Има такъв народ" официално оттегли законопроекта си за изменение и допълнение на Наказателния кодекс,, който предвиждаше затвор до шест години за разпространение на информация за личния живот.

Това обявиха от партията на Слави Трифонов.

От партията на Трифонов внесоха проектозакона във вторник, а на 9 октомври парламентарната правна комисия подкрепи на първо четене предложението с гласовете на ГЕРБ-СДС, ИТН и "Възраждане", което предизвика остра реакция от "Продължаваме промяната - Демократична България" и МЕЧ.

В законопроекта като информация за личния живот се определяха всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". Разпространяването на такива детайли, без съгласие, на материален или друг носител, независимо дали става чрез печат, електронни информационни системи или други средства, от ИТН искаха да се смята за сериозно престъпление, а за него да се налагат наказания от 1 до 6 години затвор и глоба от 2000 до 5000 лв.

в особено тежък случай или при настъпили тежки последици, да се лежи зад решетките от 2 до 6 години, а глобата - от 3000 до 8000 лв.

В петък Бойко Борисов обяви, че е разговарял със Слави Трифонов и законопроектът ще бъде изтеглен. Малко по-късно в петък Иво Сиромахов публикува във Фейсбук остра критика към ИТН и персонално към Тошко Йорданов, обвинявайки ги в предателство на каузите си.

В събота Сиромахов и Трифонов обявиха официално, че се разделят.

