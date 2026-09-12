УНГ-специалист предупреди за опасности след обикновена хрема
Студеното време усложнява хроничния синузит
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Студеното време усложнява хроничния синузит
Ето ги и начините, които ще ви помогнат при запушен нос
Ето ги и начините за предотвратяване на хремата
Вижте няколко от тях
Зачестяват случаите на хрема, чака се грип
Съветвам бабите и дядовците като мен да се ваксинират, защото октомври няма да ни дадат да си виждаме внучетата, казва професорът
20% от новите случаи са на лица под 19 години, каза Кунчев
Хремата остана на втори план, но трябва да внимавате и с нея
Не посягайте към антибиотик, ако не е наложително, казва д-р Асен Меджидиев
Силистра. Неизвестен засега на медиците вирус върлува в Силистра и разболява хората с хрема и кашлица, съобщават от районната здравна инспекция в кра...
Апитерапията е силен съюзник срещу грипа
Стара Загора. И в Старозагорско, и в страната все още няма предгрипна обстановка, броят на заболелите от остри респираторни заболявания в областта е...
Махаме другите две, ако детето прави 5-6 ангини годишно, казва д-р Асен Меджидиев