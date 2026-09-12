Ужас на ужасите: 300 деца заразени с ХИВ
Лекари използвали замърсени игли в държавна болница
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Лекари използвали замърсени игли в държавна болница
Обявяването на дадена организация за нежелана в Русия на практика означава край на дейността й
90,8% са инфектирани по сексуален път
От миналата седмица се повиши рязко потокът на изследвани лица, съобщиха от Центъра за сексуално здраве
Тази година денят се отбелязва под надслов "Време за равенство!"
Мъжът е от Лондон, лечението е било със стволови клетки
За поредна година България се включва в световния ден за борба с болестта
С ХИВ човек може да се зарази единствено по полов и по кръвен път, но дори и така вече вирусът е непредаваем, ако носителят му се подлага на нужните т...
Миналата година свързаните с ХИВ смъртни случаи са паднали до около 770 000
Консултантите използват „бързи" тестове, като се взема само капка кръв от пръста
В първия ден на декември из София емблематични сгради светнаха в червено в знак на съпричастност със страдащите от вируса на ХИВ...
В столицата и в страната ще се проведат редица събития в усилията да се популяризира борбата срещу смъртоносната болест...
Почти 159 000 нови случаи на зараза с ХИВ са съобщени в Европа през 2017 г....
Чарли Шийн е спрял лекарствата си против ХИВ за определен период и е потърсил в Мексико алтернативно лечение. Причината е, че някои от показателите м...
За последните 15 г. мащабът на епидемията се е свил с 35% Чарли Шийн и още 15,8 млн. по света разчитат на антиретровирусната терапия Победата над "ч...
За единайста година членовете на Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали се включиха активно в анти спин кампанията по повод 1 декември - Светове...
Рекордно висок брой на нови случаи на ХИВ в Европейския регион отчете СЗО за 2014 г. Над 142 хиляди души в Европа и Централна Азия са дали позитивни р...
Вземат кръв от пръста, резултатите са готови за 15 минути Питат младите в онлайн анкета какво (не) знаят за СПИН Дремят ли вирусите на ХИВ, хепатит...
Премълча, че е серопозитивен и спа със стотици - това е престъпление, твърдят жените му Чарли Шийн сподели, че го е обзело голямо облекчение, след ка...
Изнудваха ме за милиони долари, за да запазят тайната ми. Това каза актьорът Чарли Шийн в предаването Today по телевизия Ен Би Си, където призна офици...