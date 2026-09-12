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Отчитат скок на ХИВ в Европа

Отчитат скок на ХИВ в Европа

Рекордно висок брой на нови случаи на ХИВ в Европейския регион отчете СЗО за 2014 г. Над 142 хиляди души в Европа и Централна Азия са дали позитивни р...

27 ноември | 20:20
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