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Роухани "поздравил" евреите

Роухани "поздравил" евреите

Техеран. Президентът на Иран Хасан Роухани поздравил всички евреи по света за новата им година (Рош Ашана) чрез профила си в социалната мрежа Туитър....

06 септември | 7:25
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