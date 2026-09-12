Перес готов за среща с президента на Иран
Тел Авив. Президентът на Израел Шимон Перес заяви в неделя, че е готов да се срещне с иранския президент Хасан Рохани, съобщиха световните медии. По...
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Тел Авив. Президентът на Израел Шимон Перес заяви в неделя, че е готов да се срещне с иранския президент Хасан Рохани, съобщиха световните медии. По...
Техеран. Иранският президент Хасан Роухани заяви, че страната му няма да се откаже от правото си да обогатява уран, в първите си коментари, след кат...
Ню Йорк. Израел е готов да действа и сам за предотвратяване на сдобиването на Иран с ядрено оръжие, каза премиерът Бенямин Нетаняху от трибуната на ОО...
Вашингтон. Държавният секретар на САЩ Джон Кери каза, че сделка в областта на ядрената оръжейна програма на Иран може да се постигне сравнително бър...
Тел Авив. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху замина за САЩ, където ще се срещне с президента на САЩ Барак Обама в Белия дом, а след това ще се зав...
Техеран. Иранският президент Хасан Роухани бе посрещнат с дъжд от обувки и яйца на летището в Техеран при завръщането си от Ню Йорк, където участваше...
Хасан Роухани обаче няма намерение да признае държавата Израел
Вашингтон. Съединените щати са готови за диалог с Иран, но само ако той е базиран на „взаимното уважение" и страната покаже готовност да докаже, че яд...
Вашингтон. "Трябва да се възползваме от факта, че новият президент на Иран Хасан Роухани е заинтересован от установяване на диалог със Съединените щ...
Техеран. Министерството на външните работи на Иран заяви във вторник, че президентът Хасан Роухани е разменил писма с президента на САЩ Барак Обама, к...
Москва. Руският президент Владимир Путин ще предложи да достави на Иран противовъздушни ракетни системи S-300, както и помощ при изграждане на втори...
Техеран. Президентът на Иран Хасан Роухани поздравил всички евреи по света за новата им година (Рош Ашана) чрез профила си в социалната мрежа Туитър....
Техера. Хасан Роухани официално се закле като президент на Иран. Избирането на Роухани бе одобрено от върховния лидер аятолах Али Хаменей по време на...
Техеран. Новоизбраният ирански президент Хасан Роухани нарече Израел "рана, която трябва да бъде премахната", два дни преди встъпването му в длъжност,...
Техеран. Хиляди иранци излязоха по улиците на Техеран, за да отпразнуват победата на умерения кандидат Хасан Роухани на президентските избори. Роуха...
Техеран. Представителят на реформистите Хасан Роухани спечели изборите за президент на Иран. Новината бе обявена от Министерство на вътрешните работи...
Техеран. Представителят на реформаторското крило на политическата върхушка в Иран и бивш преговарящ с „шесторката" относно ядрената програма Хасан Р...