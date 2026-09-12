Министър Гуцанов с важна новина за пострадалите от наводненията
Той изрази благодарност към екипите на Агенцията за социално подпомагане
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Той изрази благодарност към екипите на Агенцията за социално подпомагане
Ще има ли увеличение на възрастта
Обясни колко са въцзможностите за добавките
Трима мераклии за лидерския пост биха гонга за началото на червената битка
Три проекта на Борислав Гуцанов са част от личната му програма за развитие на Варна
България не е бедна, а е системно ограбвана и то със съдействието на властта, казва вторият в листата на коалиция “БСП за България” в Трети МИР - Вар...
Варна. Честит Ден на Независимостта на всички приятели и на всички българи. В историята на България има много паметни моменти, дати и периоди, които н...
София. Преди години бяхме обещали, че ще направим спортния комплекс в „Младост" и го изпълнихме. Обещахме средства за ремонт на спортни съоръжения в г...
Варна. „Стартирането на няколко важни проекта категорично ще отвори нови работни места във Варна и региона - проектирането и изграждането на новото пр...
София. С промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие ще се сложи край на всякакви възможности за презастрояване, спекулации и безум...
София. Депутатът от БСП и бивш председател на общинския съвет във Варна Владислав Гуцанов е избран за председател Комисия по регионална политика и мес...
София. В закона е заложен начин за частично изменение на общия устройствен план и по този начи паркът "Странджа" може да бъде запазен. Това изменение...
София. Делото на Борислав Гуцанов в Европейския съд завърши по позорен начин за държавата и за сметка на българския данъкоплатец. Нямаше друг начин да...
София. Ще подлежат на проверка действията на прокуратурата и действията по задържането на Борислав Гуцанов. Това заяви преди заседанието на ВСС пред ж...
София. Депутатът от БСП Борислав Гуцанов бе овъзмезден от Съда по правата на човека в Страсбург заради ареста си през 2010 година. Тогава при спецакци...
Кмет и губернатор кръстосаха шпаги за нови автобуси