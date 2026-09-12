Всичко за Гергов

Следете всички новини, анализи и коментари за Гергов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Избори 2 в 1 Политика
Гергов в битка срещу 4 от ГЕРБ

Гергов в битка срещу 4 от ГЕРБ

В Пловдив ще се боря с Бойко Борисов, не с Иван Тотев. Премиерът е човекът, за когото хората гласуват, а другото е пълнеж и бля-бля. Аз се боря с ГЕРБ...

06 септември | 20:30
0 коментара
10249