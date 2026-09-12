Цирк в Пловдив! Бой с гардове на Гергов
Ръкопашен бой между Манол Пейков и охраната на бизнесмена
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Ръкопашен бой между Манол Пейков и охраната на бизнесмена
Заради завладяването на Пловдивския панаир
Аз съм рентиер, Корнелия е променена, каза бизнесменът
Двамата влязоха в престрелка за водачите на листи
Нинова влиза под тепетата в двойна война - срещу Борисов и срещу Гергов
Под нейното ръководство на Панаира държавата губи мажоритарния си дял
БСП прави три нови центъра
Чакат Корнелия Нинова за отговори, тя не се срещна с тях
БСП е готова на всяка дата за избори в рамките на законоустановения срок, каза соцлидерът
Не могат да изключат Гергов
Заради единството на БСП е готов да загърби обидите
Червените под тепетата си избират лидер днес
Гергов, Нинева, Гюров и Козарева най-бързи на Витоша Летен фест 2019
Листата на БСП за евроизборите ще бъде обявена на пленум през март
Гласувах за Пловдив и за всички българи в България, това каза кандидатът за кмет на града Георги Гергов. Надявам се, че ще има разум и довечера ще се...
В Пловдив ще се боря с Бойко Борисов, не с Иван Тотев. Премиерът е човекът, за когото хората гласуват, а другото е пълнеж и бля-бля. Аз се боря с ГЕРБ...
Лидерът на пловдивските социалисти Георги Гергов се обяви за нов конгрес на БСП. "Редно беше да се каже - ние се провалихме, отиваме на конгрес", каза...
Лидерът на БСП-Пловдив Георги Гергов и соцдепутатът Георги Божинов направиха дарение за Мизия. Бизнесменът дари телевизори, хладилници, легла, врати,...
Източиха 120 литра гориво от базата на Гергови "Хан Крум"
Ще докараме китайска делегация, дано инвестират при нас