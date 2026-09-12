Банско тръгва по нова писта с Кадев
Резултатът от изборите тази неделя в Банско се оказа първата по-сериозна изненада в Пиринско
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Резултатът от изборите тази неделя в Банско се оказа първата по-сериозна изненада в Пиринско
Бусовете, осигурени от общината, пътуват три пъти дневно
Идеята отлежавала от миналата година, а днес се реализира с посланието „да се пази традицията, да се пазят истинските наши ястия, които са невероятни“
Кметът Георги Икономов получи първият за големите заслуги в подготовката на проявата
Кметът на община Банско Георги Икономов се обърна към екоактивисти, които вчера са внесли в Министерския съвет доклад, с който призовават да се разраб...
Вярвам, че разумът ще надделее и проблемите в ски зона Банско ще бъдат решени, каза вторият в ГЕРБ
Американският актьор Гари Дърден, който участва във филма на младия ни режисьор Ники Илиев, се срещна с кмета на община Банско – Георги Икономов. Това...
Второто издание на музикалния фестивал „Банско Бийт" ще осигури много приятни емоции и среща с известни изпълнители от страната и чужбина за жители и...
Най-важното е да завършим до края на годината водния цикъл, казва кметът Георги Икономов - Г-н Икономов, с какви събития Банско ще привлича туристи п...
Кметът на община Банско, Георги Икономов направи първа копка в понеделник на проект „Затваряне и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци"...
Една медицинска сестра ще пътува всеки ден в селата, а лекар-специалист - поне един път месечно, за да преглежда хората. Много по-лесно е да закараш е...
По инициатива на кмета на община Банско Георги Икономов се проведе среща с родители за общи действия срещу употребата на наркотици от младежи. На нея...
Кметът на община Банско Георги Икономов участва в среща на градоначалници с министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова. Целта бе подобряване на в...
Кметът на община Банско Георги Икономов се срещна с вдовицата на големия меценат и приятел на град Банско – Георги Христов. Тя бе в града, за да изпъл...
Кметът на община Банско Георги Икономов поздрави учители, ученици, просветни и културни дейци, всички банскалии с празничния 24 май. И призова да запа...
Кметът на Банско Георги Икономов организира посещение в Народното събрание на абитуриентите от трите професионални гимназии в града по случай завършва...
Второстепенната роля, която историята определя на Панайот Волов по време на Априлското въстание в Тракия или по-точно, която той сам си е определил, е...
Въпреки затруднените социално-икономически условия в страната, община Банско успя да повиши събираемостта с 1,5 милиона лева. Това сочи сБанско с 1,5...
Кметът на община Банско, Георги Икономов ще вземе участие в годишната среща на министъра на туризма Николина Ангелкова с кметове на общини. Тя ще се п...
Въвеждат онлайн система за регистрация на нощувките Кметът на Банско Георги Икономов бе преизбран за председател на комисията по икономическа политик...