Бивш министър обяви за новия проблем на българите. Хиляди си патят
Според него около 200 хиляди млади българи, които нито учат, нито работят, са другата категория от резервите на пазара на труда
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Гьоков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Според него около 200 хиляди млади българи, които нито учат, нито работят, са другата категория от резервите на пазара на труда
Пак поиска необлагаем минимум за бедните
Министър Василев с отговор на въпрос от Георги Гьоков
"Това са битки вътре в коалицията", каза Георги Гьоков за избора на еврокомисар
Депутатът с остри думи
Кампанията на „Стандарт” отличи младите таланти в Града на липите
Правителства на малцинствата трудно оцеляват на българската политическа сцена
Основният приоритет за левицата остава социалната политика
Няма да подкрепим кабинет предложен от ГЕРБ, казва Георги Гьоков от БСП
Отговорността към България изисква диалог и компромиси, каза бившият социален министър
Има належащи проблеми, които трябва да бъдат решени, заяви Гьоков
Това съобщи министър Георги Гьоков
Би трябвало да има правителство за доброто на България, заяви социалният министър в оставка
Това стана ясно от думите на социалния министър Георги Гьоков
Увеличението ще е различно
Гьоков посочи, че много се спекулира с нулевата ставка за 0% ДДС върху хляба
Гарантирам, че ние сме си свършили работата, заяви министърът
Ето откова парите на българите се увеличават
Георги Гьоков с новина за повишението
Преди една година единствено БСП инвестира в създаване на българска ваксина, каза социалистът