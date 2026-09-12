Радио "Свободна Европа" се превърна в глас на олигархията в България
Екипът – все от кадри на кръга "Капитал", пиарът на Кирил Петков, съосновател на "Антикорупционния фонд" и бивш шеф на "Отворено общество-София" сред...
Следете всички новини, анализи и коментари за Генка Шикерова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екипът – все от кадри на кръга "Капитал", пиарът на Кирил Петков, съосновател на "Антикорупционния фонд" и бивш шеф на "Отворено общество-София" сред...
Вече трета година продължава делото за жестоката катастрофа на бул. "Черни връх"
Тя анализира пред БНР дейността на парламентарната комисия
Преди години точно те ме оплюха заедно с приятелката си – тогавашната шефка на новините Дарина Сарелска
Нова телевизия е прекратила договорите на журналистките Генка Шикерова и Миролюба Бенатова
Нова телевизия е единствената бг медия, която изпрати екип в Турция, за да разкаже за действителността в южната ни съседка извън официалната пропаганд...
Генка Шикерова открай време си пада по екстравагантните мечти. "Като дете исках да стана геолог, а после - полицай. Тласкането на гюлето обаче ме слом...
Генка Шикерова се присъединява към екипа на Нова Броудкастинг Груп, съобщават от Нова телевизия. "С опита си в разследващата журналистика тя ще допъл...
София. Журналистката на бТВ Генка Шикерова роди момиченце. Радостната новина бе съобщена от медията. "Името на бебето е Кая. Пожелаваме малката Кая д...
София. Журналисти и граждани, съпричастни с палежа на автомобила на журналистката Генка Шикерова, се събират пред сградата на МВР в знак на протест. Е...
Колеги и граждани бранят свободното слово на демонстрация пред МВР
Звездите от "Фондацията" вдигнаха 4000 на крака
София. Прокуратурата и служителите на МВР действат само като регистратори на случаите с палежи на автомобили. Така коментира главният прокурор Сотир Ц...
София. Посегателството над журналист е директна заплаха към цялото българско общество, се казва в позиция на bTV по повод втория палеж на автомобил на...
София. Автомобилът на водещата на сутрешния блок на bTV Генка Шикерова отново е бил опожарен тази нощ, съобщиха от телевизията. Извършителите са неизв...
Тв водещите са добри приятелки от години
Подозират умисъл в палежа на колата на Шикерова
София. Българският хелзинкски комитет (БХК) изпрати писмо до главния прокурор и шефа на СДВР по повод подпалването на личния автомобил на водещата на...
София. Личният автомобил на водещата на „Тази сутрин" по бТВ Генка Шикерова бе запален вечерта в понеделник. Около 20,30 часа колата на журналисткат...
Ани и Николаев залагат на пресметната атака, Генка и Караджов се хвърлят с репортерско "напред"