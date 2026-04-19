Немислимото се случи! 1,3 милиона тона радиоактивна вода в океана
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) даде разрешение на Япония
Япония отдава почит днес на жертвите на земетресението от 2011 г
Работници от ТЕЛКО дистанционно извършват операция за премахване на горива на 3-и блок
Японското правителство за първи път призна вчера, че левкемията на работник, участвал в овладяването на аварията в атомната електроцентрала "Даиичи" к...
Земетресение с магнитуд 5,1 е регистрирано в североизточната част на Япония. Епицентърът е бил близо до японската префектура Фукушима, а земетръсното...
Япония отбелязва днес четвъртата годишнина от земетресението с магнитуд 9 по Рихтер, последвалата вълна цунами в североизточните райони, отнела живота...
Токио. Операциите по ремонта на японската атомна електроцентрала Фукушима, които трябваше да предотвратят изтичането на радиоактивни води в океана, не...
Токио. Отлагат с няколко години работата по извличането на отработеното ядрено гориво от специалния басейн на 1-ви блок на АЕЦ „Фукушима 1", както и и...
Токио. Град в югозападната част на Япония стана първият, който одобри рестартирането на атомна електроцентрала във вторник, което е крачка напред в оп...
Токио. Радиацията в проби от подпочвените води в района около атомната електроцентрала "Фукушима 1" се е повишила повече от десетократно, съобщиха япо...
Продуктите са тествани и безопасни, но има психологическа бариера
Токио. В атомната централа „Фукушима" няма достатъчно хранилища за радиоактивните отломки и мръсотия с общ обем 160 000 куб. метра, равняващ се на обе...
Токио. Днес се навършват три години от опустошителното земетресение с магнитуд 9 по скалата на Рихтер, което удари Япония. В цялата страна ще има трау...
Токио. На неделен протест срещу атомната енергия в Токио излязоха десетки хиляди японци. Демонстрацията е по повод наближилата трета годишнина от ката...
Токио. От аварията в японската АЕЦ " Фукушима-1" през март 2011 до днес, около 15 хиляди работници в централата са били изложени на силни радиоактивн...
Токио. В авариралата атомна централа "Фукушима-1" стана поредната авария - отказала е една от системите за прeчистване на водата от радиоактивни елеме...
Токио. Фирмата-оператор на централата се бори да спре радиоактивните течове във Фукушима от началото на кризата през 2011 година. Равнището на радиац...
Токио. Близо 1,6 тона вода с повишено съдържание на радиоактивни елементи са изтекли от авариралата японска ядрена централа Фукушима, предаде Дарик,...
Токио. Стана ясно, че ще бъдт демонтирани не само засегнатите четири електроблока на авариралата през 2011 г. АЕЦ "Фукушима-1", но и другите два, коит...
Започна вторият етап от отстраняването на последствията от аварията в японската атомна електроцентрала "Фукушима-1". Предвижда се да бъде извлечено о...