Магията на маскарадните игри показаха в изложба Жейна Желева и Надежда Кутева
Изложбата на акварели може да бъде разгледана до 29 март
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Изложбата на акварели може да бъде разгледана до 29 март
Велко Кънев излезе на сцената в Стара Загора директно с калните ботуши от риболова
Атанас Карастоянов е снимал Левски и Караджата
Матю Битон е корифей на обектива, графичен дизайнер на музикални албуми, продуцент с номинация "Грами" и личен фотограф на Лени Кравиц. Той е в София...
33 фотографии подредиха в изложбата "Живот като на кино" авторите на проекта Деси Тенекеджиева и Мариета Ценова. Официално изложбата отвори врати за п...
Фотографски пана посрещат и изпращат туристите на аеропорт Варна. Всички гости и пътници на летището имат възможността да разгледат най-доброто от съв...
Агенция за Регионално развитие на Рила и Национално сдружение фотографска академия „Янка Кюркчиева", с подкрепата на общините Благоевград, Самоков, Са...
Снимки връщат радостта от живота за залезли звезди Как един фотоапарат може да промени човешка съдба? При това - само за няколко седмици? Отговор дав...
"Лансароте е Луната на Земята. Романтика в пустош и цветове", смятат наши фотографи, които снимаха неповторимата природа на един от седемте Канарски о...
Цял живот съм се притеснявала, но винаги съм била щастлива, казва звездата, позирала с пет шапки и много усмивки пред Лазар Гушев Татяна Лолова за ми...
Благоевград. Благоевград е първият град извън столицата, в който ще бъде представена фотоизложба за 90-годишнината на Българския олимпийски комитет. П...
Стара Загора. Популярният актьор Симеон Лютаков представи своята изложба „Collection", която бе открита в рамките на културната програма на провеждащи...
Подредиха уникални фотоси на български писатели в софийското метро Неизвестни снимки припомнят за позабравени майстори на перото. Уникалната колекция...
София. Изложбата на младия американски фотограф Бен Ритър бе открита вчера във VIVACOM Art Hall (Телефонната палата). Тя ще може да бъде разгледана до...
София. Джон Леджънд, Фърги, Къртни Лав и Дъфи са малка част от суперзвездите, чиито нестандартни фотографии ще изгреят във VIVACOM Art Hall на 23 апри...
Стара Загора. „Деца на ангелите" - така се нарича благотворителната фотоизложба, която журналистката Йорданка Джонджорова ще подреди във фоайето на...
Този месец на пазара ще се появи фотобиография на легендарната група АББА. Книгата "AББA - официален албум" на издателство "Макс Стрьом" е в чест на 4...
София. Не съм платена и не се занимавам с политика, пали се балерината. Работа, не политика, изпратила балерината Натали Найденова начело на #ДАНСwith...