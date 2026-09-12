Fitch потвърди рейтинга на ББР на „BBB+“ стабилна перспектива
Агенцията отчита засилената роля на банката в подкрепа на МСП и участието ѝ в приоритетни за икономиката проекти
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Агенцията отчита засилената роля на банката в подкрепа на МСП и участието ѝ в приоритетни за икономиката проекти
Тя е един от най-големите кредитори в българския банков сектор
Международната рейтингова агенция „Fitch“ потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на Българската банка за развитие – BBB с положителна перспектива.Оцен...
Банката остава с един от най-високите кредитни рейтинги у нас, който е равен на този на българската държава
Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг ВВВ
Това е най-високият възможен кредитен рейтинг за националната банка за развитие
Очаква се икономическият растеж на страната да се ускори до 4,7 % през 2021 г
Това ниво е равно на оценката на рейтинговата агенция за Република България
Експертите прогнозират втора вълна на икономическата криза
Рейтинговата агенция намали перспективата за три дъщерни дружества на холдинга
Fitch потвърди дългосрочния рейтинг на Обединена българска банка на А- със стабилна перспектива
Рейтинговата агенция очаква 3,3% растеж на икономиката ни през 2019-2020 г.
Агенцията очаква за 2018 г. 3,7% растеж и 2,8% инфлация
Международните рейтингови агенции Fitch Ratings и S&P Global Ratings потвърдиха кредитния рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута съответно...
Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг (Long-term IDR): 'B-', със стабилна перспектива на Fibank (Първа инвести...
Международната рейтингова агенция Fitch повиши кредитния рейтинг на Гърция. Това се случва точно след споразумението с кредиторите. Дългосрочният рей...
Италиански съд изправи служители от агенциите за кредитен рейтинг Standard and Poor's и Fitch във вторник пред обвинения за манипулиране на пазара, св...
Ню Йорк. Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на „Български Енергиен Холдинг" (БЕХ) ЕАД „ВВ+" със ст...
Агенцията ще конкурира Moody's, Standard & Poor's и Fitch
Любляна. Словения обмисля да съди рейтинговата агенция Moody's, която в края на април свали кредитния рейтинг на държавата и отложи планираната продаж...