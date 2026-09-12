3 г. условна присъда за Филип Златанов
ВКС постанови 3 години условна присъда за бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Магистратите отмениха ефективната му присъда...
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ВКС постанови 3 години условна присъда за бившия шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Магистратите отмениха ефективната му присъда...
Склонен съм да вярвам, че има манипулации на съдържанието на тефтерите. Това заяви бившият председател на комисията за конфликт на интереси Филип Злат...
"Не съм извършил престъплението, за което съм обвинен", заяви бившият председател на комисията за предотвратяване на конфликт на интереси Филип Златан...
ВКС гледа днес делото срещу бившия председател на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. То е на етап трета инстанция, по негова жалба. До...
София. "Страхувам се за себе си и семейството ми. Филип Златанов също е притеснен". Това заяви пред бТВ адвокат Ирена Савова, която защитава Златанов....
София. Прокуратурата е започнала разследване за смъртта на бащата на адвокатката на Филип Златанов, съобщиха от обвинението. Той почина при пътен инци...
София. Адвокатката на Филип Златанов Ирен Савова подозира, че баща ѝ е убит при пътен инцидент заради случая с тефтерчето, съобщи тя пред Нова телевиз...
"Не мога да кажа дали нещо е мое или не е мое, моите тефтери не съм ги виждал от година и четири месеца. Не мога да помня какво съм писал в тях", заяв...
Дежурните митингаджии искат повече суматоха, а не истината за дописките на Филип Златанов При "активните си мероприятия" различните специални служби...
София. Шефът на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов имал оферта да получи условна присъда, ако "разкаже всичко за начина на въздействие и...
София. Тефтерът на бившия шеф на Комисията да предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Филип Златанов не е основно доказателство по дело...
София. "Аз не съм виждал никакви тефтери от лятото на миналата година". Това заяви пред журналисти Филип Златанов преди да влезе в съда Тефтерите в ц...
София. Софийски градски съд ще гледа днес делото срещу бившия председател на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов. Това е първо заседание...
Прокуратурата ще проверява ръководителя на столичното следствие Петьо Петров, заради информацията, че негов подчинен е знаел за изчезването на тефтерч...
София. Кражбата на тефтерчетата на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси Филип Златанов е сценарий за дискредитиране на президента Росен Пле...
София. Откраднатите тефтерчета на Филип Златанов е сред темите на редовния парламентарен контрол, който ще се проведе в петък. За действията на полиц...
Шедьовърът на Златанов едва ли ще види бял свят повече "Целият свят е тефтерче и всички ние сме думи в него". Това би възкликнал Уилям Шекспир, ако б...
Кадровиците от ВСС са на мнение, че съдебната власт не е виновна за изчезналите доказателства Главният прокурор Сотир Цацаров призова политиците да н...
В следствието тече проверка за начина на съхраняване на доказателства София. Главният прокурор Сотир Цацаров призова политиците да не се упражняват н...
София. "В тефтерчетата съм видял доста различни имена, предпочитам да не коментирам конкретно дали има името на един или друг. Стигнах до извода, че в...