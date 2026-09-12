Всичко за Филип Златанов

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Протестна прежда

Протестна прежда

Дежурните митингаджии искат повече суматоха, а не истината за дописките на Филип Златанов При "активните си мероприятия" различните специални служби...

25 ноември | 6:05
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