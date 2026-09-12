Бившите посланици на Франция и Германия си получиха ордените
София. С година закъснение бившите посланици на Германия – Матиас Хьопфнер, и на Франция - Филип Отие, получиха най-високото държавно отличие – орден...
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София. С година закъснение бившите посланици на Германия – Матиас Хьопфнер, и на Франция - Филип Отие, получиха най-високото държавно отличие – орден...
Филип Отие не получи традиционното отличие при изтичането на мандата му в България
Стара Загора. Протестите са елемент на демокрацията, но вижданията на протестиращите биха могли да бъдат изразени най-добре на избори. Това заяви пос...
Няма скандал, когато един посланик не получава най-високия държавен орден
София. България също разполага с данни за съществуването на химическо оръжие в Сирия и те датират още от ноември – декември миналата година. Това твър...
Затягаме контрола, няма да се дават отличия на всеки, обясни Орешарски
София. "Министерството на външните работи прави цялостен преглед за условията, при които е давано най-висшето държавно отличие орден „Стара планина",...
София. Бившият министър на културата Вежди Рашидов изпрати писмо до премиера Пламен Орешарски, в което настоява да бъде направено предложение за връчв...
София. Президентът Росен Плевнелиев благодари на френския посланик Филип Отие за свършеното от него по време на мандата му в България и за положенит...
София. Бившият външен министър Николай Младенов определи като дипломатически скандал решението на външното министерство да не номинира френския послан...
ГЕРБ е в "режим на отечествен фронт в пленарната зала."
И във Франция имаше огромни митинги, но никой не тръгна да поучава Париж как да постъпи
Доброто управление на страната е в интерес на всички българи и европейци