Разгониха фамилията на световен шампион и българското му гадже
Унищожителни коментари в мрежата и за двамата
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Унищожителни коментари в мрежата и за двамата
Децата са най-голямото ми богатство, казва вдовицата на Илия Павлов Пътят, който Дарина Павлова извървя, вероятно би бил подходящ за филм - с всичкит...
Героят на Ламбо отива в затвора, стрелят по Блатечки Тежки и кървави събития и разплати изпълват последните сцени от мафиотската сага "Фамилията" по...
Героите на Ламбо и Дани Владимиров с незавиден край
Д-р Ангел Енчев отново застана пред камерите като актьор. Пластичният хирург се оказва от най-доверените хора в обкръжението на Борис Арнаудов, героя...
Зловещи тайни на Арнаудови излизат наяве във "Фамилията". Хитовият сериал тръгва пак по bTV на 4 март от 21 часа, когато призраците на миналото ще се...
Разград. Балкански шампион по лека атлетика влезе в ролята на инквизитор в последния епизод на сериала "Фамилията".22-годишният Бен Гетеманс от Разгр...
Стефан Данаилов пострада по време на снимки на "Фамилията" и сега е с превързана дясна ръка. Накитник пристяга китката му. Ламбо призна, че травмата в...
Деси Бакърджиева грее от малкия екран дори в мрачната роля на Диана - съпругата на Виктор Арнаудов (Даниел Владимиров) от "Фамилията". Тя е загубила л...
Снимките за втория сезон на "Фамилията" стартираха преди ден край София - във вилата на Николай Гяуров, където се случва голяма част от действието. Ощ...
1,2 милиона гледаха "Фамилията" в неделя вечер, похвалиха се от bTV. Пак според сметките на канала по същото време на Нова са били близо 380 000, на Б...
Готвят голяма изненада в "Под прикритие"