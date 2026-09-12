Всичко за Фамилията

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Фамилията на Дарина Павлова

Фамилията на Дарина Павлова

Децата са най-голямото ми богатство, казва вдовицата на Илия Павлов Пътят, който Дарина Павлова извървя, вероятно би бил подходящ за филм - с всичкит...

01 август | 22:20
0 коментара
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Кръв и сълзи във "Фамилията"

Кръв и сълзи във "Фамилията"

Героят на Ламбо отива в затвора, стрелят по Блатечки Тежки и кървави събития и разплати изпълват последните сцени от мафиотската сага "Фамилията" по...

22 май | 5:10
0 коментара
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Ламбо спасява "Фамилията"

Ламбо спасява "Фамилията"

Зловещи тайни на Арнаудови излизат наяве във "Фамилията". Хитовият сериал тръгва пак по bTV на 4 март от 21 часа, когато призраците на миналото ще се...

18 февруари | 21:05
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Ламбо се контузи на снимки

Ламбо се контузи на снимки

Стефан Данаилов пострада по време на снимки на "Фамилията" и сега е с превързана дясна ръка. Накитник пристяга китката му. Ламбо призна, че травмата в...

25 септември | 17:41
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