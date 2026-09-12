Пеевски за Елена Йончева: Независима и достойна
Ние я поканихме, в момента тече номинационен процес, каза още той
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Ние я поканихме, в момента тече номинационен процес, каза още той
Плъзгаме се към пропастта на тоталитаризма, каза журналистът, който е втори в евролистата на „Възраждане”
Хората на Кирил и Асен се събраха на второто си общо събрание
Банкерката Цветелина Пенкова не знаела кои са финансовите министри у нас и на Острова при препитването
Радев е основният контрапункт, БСП – единствена опозиция, обясни човекът на президента
Лидерът на ПЕС заяви, че все още е кандидат за евролистата на БСП
Сергей Станишев и Петър Курумбашев са най-предпочитаните кандидати за евродепутати от социалистите в разградско
Изказващите съмнения за грласуването на номинациите Нинова препрати към Националния съвет
Да печелим избори, а не да решаваме вътрешнопратийни въпроси, зове лидерът на ПЕС
Много гласове са имали и Станишев, Деница Златева, Румен Гечев, Курумбашев и Момчил Неков
Кърджали. ДПС-Кърджали излъчи 11 кандидат-депутати за Евролистата, съобщава „Арда нюз" Кърджали. Имената са били предложени с консенсус на разширено...
Плевен. До началото на идната седмица АБВ ще обяви своята листа за предстоящия евровот, това съобщи лично лидерът Георги Първанов в Плевен. Съставът...
София. Валери Симеонов, Слави Бинев и Велизар Енчев са първите трима в листата на НФСБ. Това стана ясно по време на официалното представяне на евролис...
Социалистите гласуват евролистата си и отиват на семинар в "Боровец"
София. „Няма да обявим кои ще бъдат първите пет човека, които ще водят листата на БСП за евроизборите", заяви в „Здравей, България" по Нова ТВ Антон К...
Добрич. Общинската структура на БСП в Балчик проведе своята общинска конференция, на която подреди направените от първичните партийни структури номина...