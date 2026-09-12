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АБВ с листа до понеделник

АБВ с листа до понеделник

Плевен. До началото на идната седмица АБВ ще обяви своята листа за предстоящия евровот, това съобщи лично лидерът Георги Първанов в Плевен. Съставът...

27 март | 16:44
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