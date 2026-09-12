САЩ се надяват младите хора да остават в България
Икономическият растеж ще спре демографския срив Посланикът на САЩ Ерик Сет Рубин изнесе реч по време на бизнес обяд, организиран от Американската тър...
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Икономическият растеж ще спре демографския срив Посланикът на САЩ Ерик Сет Рубин изнесе реч по време на бизнес обяд, организиран от Американската тър...
Ние очакваме увеличение и при ротациите на звена и оборудване от страните членки на Алианса, каза американският посланик Ние имаме много бързо увелич...
Подкрепа за правителството, стабилност, сигурност, растеж, върховенство на закона и реформи. Това бяха ключовите думи, на които наблегна Н.пр. послани...
Посланикът на САЩ у нас Негово Превъзходителство Ерик Сет Рубин се разходи на бургаския остров Света Анастасия. Дипломатът е останал впечатлен от морс...
Пратениците на Азербайджан, САЩ и Молдова връчиха акредитивни писма Трима посланици връчиха акредитивните си писма на държавния глава Росен Плевнелие...
Късно снощи сенатът на САЩ потвърди назначаването на Ерик Сет Рубин като нов посланик в България. Това съобщи американското посолство в София в собств...
Опитен дипломат от кариерата, познаващ в детайли Русия и Украйна, които наблюдава от близо и далеч през последните 20 и повече години. Това е Ерик Сет...
Дипломат от кариерата, бивш заместник-посланик в Русия и до преди две седмици зам.-помощник секретар в Бюрото за европейски и евразийски отношения на...