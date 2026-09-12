Ембака, убиецът на Чивиев, вече е на свобода
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Първанов вече ще отговаря за убийство по хулигански подбуди Окръжният съд в Благоевград отказа във вторник да задържи в ареста Емил Първанов-Ембака п...
Емил Първанов - Ембака, обвинен в убийството на служител на строителна фирма на автомагистрала „Струма", да бъде незабавно освободен срещу подписка. Р...
Емил Първанов–Ембака излиза от ареста. Софийският апелативен съд измени мярката му за неотклонение от "задържане под стража" на "подписка". Емил Първа...
Ембака с качулка придружаван от полицаи
Майката на Ембака говори пред Би Ти Ви
"Ще го защитавам от сърце". Това заяви пред Нова ТВ Марин Марковски, адвокат на Емил Първанов - Ембака. Подсъдимият е обвинен, че е убил работник на м...
Заради отправени заплахи за живота му се кри толкова време, заяви адвокатът му Ресин Недин Издирваният повече от три месеца за убийство Емил Първанов...
Тормозят я, за да каже къде е мъжът й, твърди адвокат Съпругата на търсения за убийството на работник на строящата се автомагистрала „Струма" Емил Пъ...
Адвокатът на Емил Първанов, който уби работник на автомагистрала "Струма" в петък, увери, че той ще се предаде скоро. "Нямам контакт с Ембака от 26 юн...
Жената на бабаита от Сандански за 24 часа в полицията, мълчи Ни вест, ни кост няма от Емил Първанов-Ембака, заподозрян за убийството на работника Ник...