Адвокатът на Ембака: Ще го защитавам от сърце

"Ще го защитавам от сърце". Това заяви пред Нова ТВ Марин Марковски, адвокат на Емил Първанов - Ембака. Подсъдимият е обвинен, че е убил работник на м...