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Ембака излиза от ареста

Ембака излиза от ареста

Емил Първанов–Ембака излиза от ареста. Софийският апелативен съд измени мярката му за неотклонение от "задържане под стража" на "подписка". Емил Първа...

12 юли | 11:15
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