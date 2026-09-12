Фънки и компания забиват в Германия
„Веселата карета“ на Елин Рахнев гостува в Мюнхен, Берлин и Кьолн
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„Веселата карета“ на Елин Рахнев гостува в Мюнхен, Берлин и Кьолн
Топ актьорът излиза с нов моноспектакъл на Елин Рахнев и Лиза Шопова
Лиза Шопова постави „Тест“ на Елин Рахнев с брат си Христо и сина си Асен
Големият актьор и племенникът му Асен Мутафчиев излизат на 26 януари в "Сълза и смях"
В София и Пловдив се дивят на библиофилско издание в дървена кутия за бижута
Шеметната актриса излиза за бясното си шоу "Никой не е пълно 6" на 30 януари в НДК
Творбите на големия художник привличат като магнит българи и чужденци в Градската галерия под тепетата
Из цяла България аплодират Иванка в „Никой не е пълно 6“
Роди се новата Стоянка Мутафова, казват всички за Иванка Шекерова
Хасковският театър "Иван Димов" представя премиерата на "Ако Роналдо беше Чехов" от Кенан Тополян, постановка Елин Рахнев Фото Славян Костов
Любовта и самотата са огледални, казва маестрото на лириката Любовни стихове на български език прозвучаха в Рим на 21 март. Навръх равноденствието въ...
Хасково. Елин Рахнев ще е новият директор на Драматично-кукления театър „Иван Димов" в Хасково. Рахнев, който в момента е драматург на храма на Мелпо...
"Любов", новата пиеса на Елин Рахнев, се превръща в театър за създадената преди доста години по негова идея сцена на четвъртия етаж в Народния. Първит...
Хасково. Румен Леонидов получи театрална премиера по първия си драматургичен текст за 60-та си годишнина. Моноспектакълът в изпълнения на Диян Мачев р...