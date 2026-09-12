Всичко за Елин Рахнев

Следете всички новини, анализи и коментари за Елин Рахнев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество
Роналдо и Чехов в Хасково

Роналдо и Чехов в Хасково

Хасковският театър "Иван Димов" представя премиерата на "Ако Роналдо беше Чехов" от Кенан Тополян, постановка Елин Рахнев Фото Славян Костов

12 април | 13:25
0 коментара
389
Излиза "Любов" на Елин Рахнев

Излиза "Любов" на Елин Рахнев

"Любов", новата пиеса на Елин Рахнев, се превръща в театър за създадената преди доста години по негова идея сцена на четвъртия етаж в Народния. Първит...

16 април | 20:05
0 коментара
11624