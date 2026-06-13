Ответен удар! Жената на Божков осъди прокуратурата
Миналата година тя е завела иск за 200 000 лева срещу държавното обвинение
Следете всички новини, анализи и коментари за Елена Динева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Миналата година тя е завела иск за 200 000 лева срещу държавното обвинение
Изменят мярката й за неотклонение в подписка
Освен това смята плащането на такава сума за свободата си за безсмислено
това обаче може да се случи ако съдът откаже тя да остане в ареста за постоянно
Прокуратурата ще протестира, защото настоява Динева да остане в ареста
Специализираният съд днес решава дали да пусне Елена Динева
1-ви въззивен състав е потвърдил решението на спецсъда
Това реши апелативният специализиран съд в София
Оотмени се наложената мярка за неотклонение парична гаранция
Това реши специализираният съд
Имах възможност да напусна страната, но нямах желание, каза Елена Динева
Елена Динева е с повдигнати обвинения за участие в организираната престъпна група, ръководена от Божков