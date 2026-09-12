Потресаващ проблем. Какво се случва с е-рецептите
Фармацевтите се изказаха
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Фармацевтите се изказаха
Депутат я отменя до дни с поправка в Закона за здравето
Предстои обсъждане и анализ на всички предложения
Лекарите не са наясно какво има и какво няма на пазара, твърдят фармацевти
Eлектронната рецепта трябва да има алтернатива и да се запази и хартиеният вариант
Целта е затягане на контрола
Засяга лекарствените продукти за лечение на диабет и антибиотиците
Това ще стане факт от 1 юни
Хронично болните вече няма да се лутат с книжки, за да си вземат лекарствата
Пациентите да не злоупотребяват с безплатния PCR, призовава д-р Николай Брънзалов
Най-вероятно в началото идентификацията ще става с ЕГН и имената на пациента
Отпуснаха още 27 млн. лв. на болниците за септември