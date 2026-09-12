Всичко за Едуард Сноудън

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Правят филм за Сноудън

Правят филм за Сноудън

Ню Йорк. Животът на бившия сътрудник на САЩ Едуард Сноудън ще бъде пресъздаден във филм. Носителят на "Оскар" Оливър Стоун смята да направи лентата....

03 юни | 12:03
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