Напрежение. На кого Путин даде руско гражданство
39-годишният Сноудън избяга от САЩ и получи убежище в Русия след изтичането през 2013-а
Следете всички новини, анализи и коментари за Едуард Сноудън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
39-годишният Сноудън избяга от САЩ и получи убежище в Русия след изтичането през 2013-а
Едуард Сноудън живее в Русия от 2013 г.
Кошмарът на американските спецслужби Едуард Сноудън се отдаде на неочаквано начинание. Той записа песен със световноизвестния френски електронен гуру...
Службата за паркове и освежаване в Ню Йорк премахна бюст на Едуард Сноудън от един от парковете в Бруклин, съобщи "Гардиън". Това се случи, след като...
Неизвестни лица издигнаха паметник на Едуард Сноудън в Ню Йорк. Бюстът е бил поставен върху колона, издигната в памет на загиналите войници във войнат...
Бившият сътрудник на американските разузнавателни служби Едуард Сноудън получи медал за храброст. Наградата му е на Международната федерация по прават...
Бившият сътрудник американските спецслужби Едуард Сноудън бе удостоен с още една награда - за борец за свобода и против системата. Наградата "За подо...
ФБР е претърсило дома на мъж в Северна Вирджиния, за който се предполага, че е публикувал информация за списъка на терористи, поддържан от правителств...
279 са кандидатурите за приза за мир, днес дават отличието за медицина Днес започва обявяването на Нобеловите награди. Първата награда ще бъде за най...
Москва. Едуард Сноудън получи разрешително за пребиваване в Русия за срок от три години. Това съобщи руският му адвокат днес, цитиран от Ройтерс. "Ис...
Руска група хакери открадна 1,2 млрд. пароли и потребителски имена, принадлежащи на над 500 милиона имейл адреси. Това съобщи американската компания "...
Едуард Сноудън поиска удължаване на престоя си в Русия Германската прокуратура разследва втори случай на шпионаж в страната, дни след като бе арестув...
Ню Йорк. Животът на бившия сътрудник на САЩ Едуард Сноудън ще бъде пресъздаден във филм. Носителят на "Оскар" Оливър Стоун смята да направи лентата....
Москва. Бившият сътрудник на американската Агенция за национална сигурност (NSA) Едуард Сноудън е поискал официално убежище в Бразилия. Това заяви сам...
Москва. Съединените щати целенасочено са подслушвали правозащитни организации. Това заяви пред Съвета на Европа Едуард Сноудън. Той бе включен чрез ко...
Брюксел. Бразилия и Европейският съюз се съгласиха в понеделник да се прекара подводен комуникационен кабел от Лисабон до Форталеза, за да се намали з...
Берлин. Американската Агенция за национална сигурност (АНС) е подслушвала и предишния германски канцлер Герхард Шрьодер, показва разследване на вестни...
Бразилия. Повече от един милион души са подписали петиция, в която апелират Бразилия да предложи подслон на бившия сътрудник на Агенцията за националн...
Москва. Едуард Сноудън проговори за първи път пред телевизионни камери, откакто е в Русия. Бившият сътрудник на спецслужбите на САЩ даде интервю за не...
Давос. Русия планира да поднови своята оферта на убежище към Едуард Сноудън, заяви руски дипломат в петък по време на Световния икономически форум в Д...