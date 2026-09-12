Британският посланик Джонатан Алън напуска България през януари 2015 г.
София. Негово Превъзходителство британският посланик Джонатан Алън е назначен за директор по национална сигурност в британското министерство на външни...
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София. Негово Превъзходителство британският посланик Джонатан Алън е назначен за директор по национална сигурност в британското министерство на външни...
София. Британският посланик Джонатан Алън, Тим Хемингс, ръководител на Дирекция „Европа" в британското министерство на външните работи, и заместник ми...
Анализ на британския посланик в България Джонатан Алън за сектора на сигурността и необходимостта от повишаването ѝ: Европа е заобиколена от „дъга на...
Британският посланик в София Джонатан Алън ще бъде сменен през пролетта на 2015 г., когато приключва мандатът му, а на негово място ще бъде назначена...
София, "Беше невероятен ден! Благодарим на всички близо 1100 гости в Деня на отворените врати на резиденцията на британския посланик в София." Този по...
Бургас. Британски инвеститори пристигат в Бургас през пролетта, стана ясно от среща между кмета на морския град Димитър Николов и Негово Превъзходител...
София. Няма дискриминация. Предложенията са за всички европейски граждани, не само за българи. И са същите правила, прилагани в други държави. Това н...
Посланикът на Великобритания Джонатан Алън, който е експерт по енергийните въпроси, участва в конференция за диверсификация на енергийния пазар в Бълг...
София. Големият проблем в България е недоброто прилагане на законовите разпоредби като цяло. Това заяви британският посланик Джонатан Алън пред бТВ, к...
Британският посланик у нас Джонатан Алън ще става татко. Той обяви в социалната мрежа Туитър, че съпругата му Елизабет е бременна в 30-тата седмица....
Най-важна е прозрачността на парите за партиите, твърди посланикът на Великобритания
София. Необичаен, нетрадиционен, но много човечен и достоен за адмирации жест. Така накратко може да се определи инициативата на посланика на Нейно ве...
Министри от три кабинета уважиха официалния рожден ден на Кралица Елизабет II в София
Варна. "Англичаните харесват много България и в страната идват 300 000 туристи всяка година. Доста британски граждани имат къщи тук и живеят целогодиш...
София. "Всички мислят, че ще спечелят, всички казват сега, че няма да се коалират с никого, и това е важно и добавят, че ще видят след изборите"....
София. Отрицателно отношение към положението в България и цинизъм спрямо начина, в който нещата стават в страната, съчетан с пламенен идеализъм към жи...